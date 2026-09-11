Граждан РФ не желают видеть на музыкальном фестивале в Тбилиси SHOT: гражданам России запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси

Москва11 сен Вести.За две недели до старта Zion Festival 2026 в Тбилиси на его сайте появилось предупреждение о том, что вход гражданам России запрещен, сообщает канал SHOT в MAX.

Российские туристы жалуются омбудсмену Грузии на дискриминацию по гражданству.

Гражданам России посещение фестиваля будет запрещено говорится на сайте фестиваля

Те, кто успел купить билеты заранее, уже пишут в поддержку и требуют вернуть деньги: ограничение появилось всего за две недели до феста, который пройдет 25–26 сентября.

Цены на билеты варьируются от 2,7 до 4,5 тысячи рублей. По предварительным данным, сумма купленных россиянами проходок может достигать полумиллиона рублей. Вернут ли эти деньги, пока неясно.

При этом билеты по-прежнему можно купить через сервис, где доступна русскоязычная версия сайта.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что обострение отношений с Россией не соответствует интересам страны.