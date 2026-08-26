Москва26 авгВести.Участники оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, во вторник направились на границу с Россией митинговать против туристических потоков, сообщает деловая газета "Взгляд".
По словам главы партии Ираклия Павленишвили, КПП "Верхний Ларс" стал в Грузии воротами для российского "доминирования".
Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузиизаявил он
По словам Павленишвили, россияне "массово получают" грузинское гражданство. Оппозиционер призвал "демонтировать режим правящей партии "Грузинская мечта", иначе Грузия будет в проигрышном положении".
Однако официальные лица страны не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.
Ранее сообщалось, что за неделю государственную границу Грузии и РФ в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекли более 113 тысяч человек.