В Грузии радикалы прибыли на границу протестовать против российских туристов

Грузинские радикалы прибыли на границу протестовать против российских туристов В Грузии радикалы прибыли на границу протестовать против российских туристов

Москва26 авг Вести.Участники оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, во вторник направились на границу с Россией митинговать против туристических потоков, сообщает деловая газета "Взгляд".

По словам главы партии Ираклия Павленишвили, КПП "Верхний Ларс" стал в Грузии воротами для российского "доминирования".

Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии заявил он

По словам Павленишвили, россияне "массово получают" грузинское гражданство. Оппозиционер призвал "демонтировать режим правящей партии "Грузинская мечта", иначе Грузия будет в проигрышном положении".

Однако официальные лица страны не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.

Ранее сообщалось, что за неделю государственную границу Грузии и РФ в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекли более 113 тысяч человек.