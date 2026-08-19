МВД Грузии: информация о въезде 20 тысяч граждан РФ через "Ларс" за сутки ложна

МВД Грузии опровергло слухи о массовом въезде россиян за прошедшие сутки МВД Грузии: информация о въезде 20 тысяч граждан РФ через "Ларс" за сутки ложна

Москва19 авг Вести.Министерство внутренних дел Грузии официально опровергло информацию, появившуюся в ряде СМИ и соцсетей, о том, что за последние сутки через пункт пропуска "Ларс" в страну въехали 20 тысяч российских граждан. В ведомстве назвали эти сведения дезинформацией.

В различных СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы за последние 24 часа через таможенно-пропускной пункт "Ларс" границу Грузии пересекли 20 тысяч граждан России… Данные сведения не соответствуют действительности и служат распространению дезинформации отдельными заинтересованными лицами говорится в заявлении пресс-службы

Согласно официальным данным, за указанный период через "Ларс" границу пересекли 7,88 тысячи граждан различных стран — и это не только россияне. В МВД подчеркнули, что приведенные цифры касаются суммарного потока людей всех национальностей, и призвали "воздерживаться от распространения непроверенной информации".