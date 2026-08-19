Москва19 авгВести.Российский пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией побил рекорд пассажиропотока: за сутки его пересекли свыше 20 тысяч человек, сообщает Северо-Кавказское таможенное управление Федеральной таможенной службы.
По данным таможенников, нынешние показатели значительно выше, чем в аналогичный период в прошлые годы.
Рекордный пассажиропоток в Верхнем Ларсе: за сутки пункт пропуска пересекло более 20 тыс. пассажировговорится в сообщении
Такая динамика наблюдается уже несколько дней, так, 15 и 16 августа через Верхний Ларс каждые сутки проходили более 19 тысяч человек, указывают таможенники.
Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средствинформирует таможенное управление
Таможенники просят при планировании поездок в Грузию и обратно быть готовыми к увеличению времени в пути, российские службы усилили смены и привлекли к работе больше сотрудников.
Ранее сообщалось, что на КПП "Верхний Ларс" заработала система электронной очереди.