Границу Грузии с РФ закрыли из-за поднятия уровня воды в реке МВД Грузии: границу Грузии и РФ закрыли из-за поднятия уровня воды в реке

Москва13 авг Вести.Грузино-российская граница "Казбеги - Верхний Ларс" закрыта в связи с поднятием уровня воды в ущелье Девдораки. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным ведомства, также ограничено передвижение автотранспорта у села Гвелети, неподалеку от границы.

По системе раннего оповещения, установленной в Девдораки, которая фиксирует даже незаметные изменения течения в русле реки, поступил сигнал. В соответствии с протоколом, произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт в районе города Нарва ("Нарва-1") не может пропустить всех граждан Эстонии, которые желают попасть в Россию.