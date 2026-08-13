Москва13 авгВести.Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
На участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях было приостановлено движение с 13.45 по московскому времени 13 августа.
Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18.00 по московскому времени 13 августа 2026 года до особого распоряженияговорится в сообщении
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
Ранее движение грузовых автомобилей в этом направлении временно останавливали. Причиной стала невозможность обеспечения безопасности на трассе.