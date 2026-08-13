Возобновлено движение всего транспорта по Военно-Грузинской дороге в обе стороны

Возобновлено движение для всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге Возобновлено движение всего транспорта по Военно-Грузинской дороге в обе стороны

Москва13 авг Вести.Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

На участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях было приостановлено движение с 13.45 по московскому времени 13 августа.

Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18.00 по московскому времени 13 августа 2026 года до особого распоряжения говорится в сообщении

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Ранее движение грузовых автомобилей в этом направлении временно останавливали. Причиной стала невозможность обеспечения безопасности на трассе.