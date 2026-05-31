В Сочи восстановили движение по трассе, где сошел сель

Москва31 мая Вести.Движение на 104-м км федеральной автодороги Джубга - Сочи - граница с республикой Абхазия полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что проезд в районе санатория "Янтарь" частично перекрыт из-за того, что на дорогу сошел сель и упало дерево.

В ведомстве уточняли, что на пострадавшем участке дороги было организовано реверсивное движение на время восстановительных работ.