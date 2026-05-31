Москва31 мая Вести.Трасса Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия частично перекрыта из-за обильных осадков и сошедшего селя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города-курорта во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в районе санатория "Янтарь". Также сообщается, что на проезжую часть дороги упало дерево.

На 104-м км федеральной автодороги … движение частично перекрыто сказано в публикации

В ведомстве уточнили, что на этом участке автодороги организовано реверсивное движение, бригады ФКУ "Черноморье" приступили к расчистке проезжей части.