На грузинском КПП "Дарьяли" на границе с РФ произошла эвакуация

Людей эвакуировали с грузинского КПП на границе с Россией На грузинском КПП "Дарьяли" на границе с РФ произошла эвакуация

Москва13 авг Вести.МВД Грузии сообщило об эвакуации людей с территории КПП "Дарьяли" на границе с Россией после сигнала тревоги, поступившего от системы в Девдоракском ущелье.

В ведомстве объяснили, что с системы раннего предупреждения в ущелье, контролирующей изменение уровня воды в русле, поступил сигнал.

В соответствии с протоколом с территории пограничного пропускного пункта "Дарьяли" в безопасное место были эвакуированы находившиеся на месте граждане, а также сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работающие на пропускном пункте уведомили в грузинском МВД

В рамках профилактических мер движение автотранспорта в районе села Гвелети ограничено в обоих направлениях, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российско-грузинскую границу "Казбеги – Верхний Ларс" закрыли в связи с поднятием уровня воды в ущелье Девдораки.