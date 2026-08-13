Москва13 авгВести.МВД Грузии сообщило об эвакуации людей с территории КПП "Дарьяли" на границе с Россией после сигнала тревоги, поступившего от системы в Девдоракском ущелье.
В ведомстве объяснили, что с системы раннего предупреждения в ущелье, контролирующей изменение уровня воды в русле, поступил сигнал.
В соответствии с протоколом с территории пограничного пропускного пункта "Дарьяли" в безопасное место были эвакуированы находившиеся на месте граждане, а также сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работающие на пропускном пунктеуведомили в грузинском МВД
В рамках профилактических мер движение автотранспорта в районе села Гвелети ограничено в обоих направлениях, указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российско-грузинскую границу "Казбеги – Верхний Ларс" закрыли в связи с поднятием уровня воды в ущелье Девдораки.