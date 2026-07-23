Москва23 июлВести.В Дагестане в результате обильных осадков и резкого подъема уровня воды в реке Джурмут поврежден мост на дороге "Подъезд от а/д Тлярата - Камилух к селу Талсух". Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики на платформе MAX.
По данным ведомства, размыта правобережная опора моста и деформировано пролетное строение.
В результате прохождения обильных осадков … и последовавшего за этим резкого подъема уровня воды в р. Джурмут ... произошел размыв правобережной опоры моста и деформация пролетного строения на км 0+050 автомобильной дороги "Подъезд от а/д "Тлярата - Камилух" к с. Талсух"говорится в публикации
Транспортное сообщение с селом Талсух временно прервано.
Специалисты "Дагестанавтодора" уже направлены на место для разработки технических решений по организации объезда в обход аварийного объекта.
Информация о сроках восстановления уточняется.