Автомобильный мост в Дагестане обрушился из-за ливней и уровня воды в реке

Названа причина обрушения автомобильного моста в Дагестане Автомобильный мост в Дагестане обрушился из-за ливней и уровня воды в реке

Москва16 июн Вести.Причиной обрушения моста в Табасаранском районе Дагестана стали ливни и критический уровень воды, сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор".

На автомобильной дороге "ФАД "Кавказ" – Сиртич – Татиль" на участке км 45+400, в результате прошедших с 14 по 15 июня ливневых дождей и критического поднятия уровня воды в реке Рубас, произошел размыв фундамента и обрушение левобережной опоры и пролетного строения моста говорится в Telegram-канале учреждения

Комиссия планирует выехать на место 17 июня, в среду, будет решаться вопрос о восстановлении конструкций.

Ранее стало известно, что проверку по данному факту организовала прокуратура.