Москва16 июнВести.Причиной обрушения моста в Табасаранском районе Дагестана стали ливни и критический уровень воды, сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор".
На автомобильной дороге "ФАД "Кавказ" – Сиртич – Татиль" на участке км 45+400, в результате прошедших с 14 по 15 июня ливневых дождей и критического поднятия уровня воды в реке Рубас, произошел размыв фундамента и обрушение левобережной опоры и пролетного строения мостаговорится в Telegram-канале учреждения
Комиссия планирует выехать на место 17 июня, в среду, будет решаться вопрос о восстановлении конструкций.
Ранее стало известно, что проверку по данному факту организовала прокуратура.