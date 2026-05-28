Москва28 мая Вести.Паводковые воды частично разрушили уникальный мост в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Об этом сообщает администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Касумкент.

В результате многодневных дождей и повышения уровня воды в реке Чирагчай произошел обвал нескольких пролетов 17-арочного моста сказано в сообщении

На месте обрушения работают специалисты, ведется оценка нанесенного ущерба.

Для движения автотранспорта организован объездной путь по мосту, расположенному на 16 км автодороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост.

На данный момент обрушились три пролета моста протяженностью около 40 метров. По итогам экстренного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение об установлении на объекте локального режима ЧС. Организовано дежурство ответственных служб для предотвращения доступа гражданских лиц и автотранспорта на место происшествия.

В ближайшее время начнутся работы по обследованию сохранившихся конструкций.