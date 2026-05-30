В Дагестане из-за ливней размыло дамбу у села Ахты

У дагестанского села Ахты ливнями размыло и опрокинуло дамбу В Дагестане из-за ливней размыло дамбу у села Ахты

Москва30 мая Вести.Главное управление МЧС по Дагестану сообщает, что из-за сильных дождей, который прошли 29–30 мая, на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров.

Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения, проинформировали в ведомстве.

Спасатели предупредили, что в случае ухудшении ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса.

В Дагестане из-за ливней размыло дамбу у села Ахты говорится в публикации ведомства в MAX

Отмечается, что в настоящее время прямой угрозы дороге и жителям нет.

Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС, информация уточняется. Ситуация находится на контроле республиканского главка.