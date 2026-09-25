Из-за угрозы схода селя на границе России и Грузии застряли около тысячи человек

На границе России и Грузии около тысячи человек застряли из-за угрозы схода селя Из-за угрозы схода селя на границе России и Грузии застряли около тысячи человек

Москва25 сен Вести.Около тысячи человек не могут пройти границу России и Грузии. Очереди образовались из-за угрозы схода селя, передает SHOT.

Единственный автомобильный пункт пропуска закрыт в обе стороны с раннего утра. Сейчас перед границей скопились километровые пробки, часть легковушек находится на стоянке в грузинском поселке Коби.

Тревожный сигнал датчиков зафиксировали у Девдоракского ледника: после вчерашнего ливня в долине резко поднялся уровень воды, возникла угроза селя. Грузинские власти провели эвакуацию сотрудников КПП "Дарьяли" и местных жителей.

Данные о времени открытия границы пока нет.

Ранее Федеральная таможенная служба разместила информацию о приостановке движения всех видов транспорта через пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на Военно-Грузинской дороге.