Москва25 сен Вести.Движение через многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на территории Республики Северная Осетия - Алания, расположенный на Военно-Грузинской дороге, приостановили для всех видов транспорта. Об этом Федеральная таможенная служба сообщает в MAX.

Запрещено движение на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения) говорится в сообщении

Водителям рекомендовали учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы. После нормализации погодных условий пункт пропуска возобновит работу, уточняется в сообщении.