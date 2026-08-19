В ФТС связали рекордный пассажиропоток через "Верхний Ларс" с сезоном отпусков

В ФТС назвали причину рекордного пассажиропотока через "Верхний Ларс" В ФТС связали рекордный пассажиропоток через "Верхний Ларс" с сезоном отпусков

Москва19 авг Вести.Рекордный пассажиропоток через пункт пропуска "Верхний Ларс" связан с завершением отпускного сезона. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Это связано с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха сказано в материале

Согласно этой информации, наибольший пассажиропоток наблюдается именно в направлении въезда в РФ — 8,5 тысячи человек за сутки.

По сообщению ФТС, выехали из России более 7,5 тысячи человек, что объясняется продолжающимся туристическим сезоном, а суммарное число граждан, пересекших границу, превысило 16 тысяч.

Днем 19 августа Северо-Кавказское таможенное управление ФТС сообщило, что пункт пропуска "Верхний Ларс" за сутки прошли 20 тысяч человек, что значительно больше, чем в аналогичный период в прошлые годы.