Москва2 окт Вести.В авиакомпании "Россия" отметили рост объема пассажироперевозок в сравнении с прошлогодними показателями. По итогам восьми месяцев наблюдается рост в 4% по сравнению с прошлым годом, рассказал гендиректор авиакомпании Ян Бург в комментарии ИС "Вести"

В текущем году мы по итогам восьми месяцев идем с четырехпроцентным превышением по объему пассажироперевозок относительно прошлого года. Мы вышли на цифру 8,2 млн человек рассказал он

Повышение объема пассажироперевозок обусловлено расширением маршрутной сетки и ростом частоты полетов из Санкт-Петербурга, Красноярска и на Дальний Восток. Кроме того, драйвером роста стало развитие международной сети и сибирского хаба: из Красноярска были запущены рейсы в Шанхай и Гуанчжоу. За лето "Россия" перевезла почти 4 миллиона человек.