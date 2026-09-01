АТОР: продажи туров из России в Китай на осень выросли в 2 раза Российские туристы по-прежнему выбирают турецкие курорты для осеннего отдыха

Москва1 сен Вести.Продажи туров из России в Китай на сентябрь и октябрь выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Продажи туров во Вьетнам на сентябрь–октябрь выросли у разных туроператоров на 40-140% год к году, а в Китай — до 100% говорится в сообщении

По данным ассоциации, Китай занимает у россиян седьмое место среди востребованных направлений на осень. Средняя продолжительность поездок в страну составляет 9 суток, средний чек на туры — 190-250 тыс. рублей.

При этом лидирует Турция, на нее приходится около 50% всех бронирований. Также в топ-10 осенних предпочтений вошли Египет (17%) и Вьетнам (10%), далее следуют Таиланд (6%), ОАЭ и Абхазия (по 4%).

Кроме того, растет спрос на новые направления. Эксперты отмечают, что заметно увеличился поток в Африку. Так, Занзибар стал популярным направлением у россиян. Одна из причин — появление прямых рейсов из Москвы, благодаря которым стало еще удобнее путешествовать.