Москва28 сен Вести.В России отмечен прирост числа пассажиров скоростных и двухэтажных поездов. Такую тенденцию отметил гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В частности, участились поездки в Нижний Новгород и Красноярск.

Люди начали путешествовать больше по стране. Допустим, прирост перевозок в Нижний Новгород — более 15%, в Красноярск — 10%. Даже такой традиционный маршрут Москва — Санкт-Петербург дает прирост 5%. Как мы улучшаем возможности по перевозкам: прежде всего это скоростные двухэтажные поезда, которые в цифрах сразу же показывают, что эта услуга востребована. Скоростные поезда — прирост более 7%, а двухэтажные — более 20%