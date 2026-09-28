Белозеров рассказал о масштабном обновлении локомотивов и вагонов РЖД Белозеров: в РЖД планируют купить в этом году 350 локомотивов и 498 вагонов

Москва28 сен Вести.Для обеспечения эффективности грузоперевозок и комфорта пассажиров в РЖД проводят масштабное обновление подвижного состава, закупая современные локомотивы и вагоны с улучшенными техническими характеристиками и оснащением. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он подчеркнул, что наличие источника энергии является обязательным условием для любого движущегося объекта. В первую очередь это касается локомотивной тяги, обеспечивающей перемещение вагонов. Кроме того, глава компании отметил роль моторвагонного подвижного состава (МВПС), к которому относятся электропоезда.

В грузовом движении мы в этом году планируем закупить 350 новых локомотивов. Это электровозы и тепловозы: 201 электровоз, остальное — это тепловозы. Они будут направлены практически на всю сеть в нашей стране. Также мы планируем купить 498 пассажирских вагонов так называемой локомотивной тяги, которые как раз перевозятся локомотивами. Это прежде всего дальнее следование. 170 вагонов из них двухэтажные. Мы совершенствуем постоянно подвижной состав и в грузовом движении, и в пассажирском. В грузовом движении локомотивы обновляются; прежде всего системы управления новые, более качественные, которые выбирают новые эффективные режимы. Конечно, они более мощные, более сильные, они могут вести большую нагрузку. И такие локомотивы направляются на восточный полигон по тем направлениям, где у нас идут тяжеловесные составы. В пассажирском движении тоже идет постоянное обновление рассказал глава РЖД

В качестве примера он привел динамику улучшения условий проезда в российских поездах за последнее десятилетие.

Такую цифру очень хочется назвать: еще 10 лет назад у нас менее 50% вагонов было оборудовано кондиционерами. На сегодняшний момент это 94% - практически каждый вагон оборудован своим климат-контролем, кондиционером. Возможности вагонов тоже меняются. Все новое, что можно использовать, мы стараемся включить в возможности вагонов. Основное для нас - это удобство пассажира и "невыпадение" из жизненного современного ритма. Поэтому мы стремимся максимально расширить возможности интернета, получения информации рассказал Белозеров

Ранее он сообщил, что РЖД предстоит проработать вопрос движения высокоскоростных поездов со спальными местами в ночное время. Олег Белозеров напомнил, что в планах РЖД до 2045 года - проложить пять линий высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга, Минска, Адлера, Рязани и Екатеринбурга. Следующий этап, по его словам, – проложить ВСМ до Иркутска.