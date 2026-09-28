Москва28 сен Вести.Гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой отметил прирост грузооборота компании.

Он подчеркнул, что РЖД справится со всеми вызовами, которые ставит перед ней экономика.

Мы — сервисная компания. Если есть груз и перевозка — для этого должны быть условия. Если внешние условия влияют на экономику, на разные направления, соответственно, у нас и снижается объем погрузки и перевозки. Иногда говорят: "Вы везите больше, погрузите больше". Мы вывезем все, что нам предъявляет экономика. Хотя, как я уже сказал, вообще железная дорога — это зеркало экономики, но в этом году прирост по грузообороту выше, нежели те показатели, которые в валовом продукте отражаются. То есть здесь мы идем с определенным опережением заявил Белозеров

Глава РЖД также рассказал, что Россия справляется с ростом поставок из Китая.