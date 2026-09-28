Москва28 сен Вести.Компания РЖД активно расширяет маршрутную сеть и увеличивает провозные мощности, адаптируя свои услуги под растущий спрос и потребности пассажиров. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, компания оперативно реагирует на изменение спроса: при необходимости открывает новые направления, а также увеличивает пропускную способность и частоту перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

В этом году мы запустили новую "Ласточку" по маршруту Москва – Ярославль, запустили двухэтажный поезд туда же. Ну и традиционный маршрут, допустим, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Выборг, Москва – Сортавала, точно так же совершенствуем: ставим новые поезда в новые графики и увеличиваем емкость, там, где одноэтажные составы уже не справляются, ставим двухэтажные. Допустим, новый поезд "Огни Саратова" сейчас пошел из Саратова в Москву и пользуется очень большой популярностью рассказал Белозеров

В рамках стратегии развития пассажирского комплекса РЖД особое внимание уделяется оптимизации логистики на южных маршрутах для удовлетворения растущего спроса на туристические поездки, а также разработке новых маршрутов.

Емкость должна постоянно увеличиваться, соответственно, там меняется составность и меняются прежде всего вагоны. Появляются новые маршруты – Орел – Псков. Из новинок этого года – пригородное движение в Белоруссию – уникальный проект в рамках Союзного государства. Мы соединили пригородом наши государства, что очень удобно. Благодаря принятию новых решений и законов о туристских перевозках, растет каждый год маршрутная сеть. В следующем году их будет 133. В этом году 121, и еще добавится 12, и добавится количество регионов, их уже будет 54, – это большая часть страны рассказал Белозеров

Ранее он представил новый двухэтажный фирменный поезд "Огни Саратова", рассчитанный почти на 800 человек.