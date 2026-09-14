Москва14 сен Вести.Новый двухэтажный фирменный поезд "Огни Саратова" рассчитан почти на 800 человек, и он заполнен до отказа. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Глава РЖД ознакомился с ходом строительства городского железнодорожного вокзала Саратова вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, находящимся в областном центре с рабочей поездкой.

Сегодня мы посмотрели новый двухэтажный поезд "Огни Саратова". Мы гордимся тем, что новый поезд заполнен до отказа. Причем мы изначально ставили меньшее количество вагонов, а спрос превысил наши прогнозы, и мы с огромным удовольствием добавили количество вагонов. Сейчас почти 800 человек в одном поезде - это на 40% больше, чем в предыдущем поезде сообщил Белозеров

По словам главы РЖД, новый поезд намного комфортнее прежнего.

В традиционном поезде, который ходил из Саратова в Москву, половина вагонов плацкартные. Здесь - только купейные вагоны, причем стоимость в этот купейный вагон дешевле, чем в предыдущий плацкарт, и это тоже очень важно для пассажиров. Мы видим, что направление очень интересное, его нужно будем развивать, предлагать новые услуги. В части поезда - присутствует все: это и вагон-бистро, это и СВ, это и купе, и многие другие элементы, в том числе и для маломобильных граждан отметил Олег Белозеров

14 сентября новый фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" отправляется в первый рейс из Саратова в Москву. Поезд будет курсировать ежедневно.