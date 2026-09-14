Между Саратовом и Москвой будет курсировать фирменный двухэтажный поезд

Фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" свяжет областной центр с Москвой Между Саратовом и Москвой будет курсировать фирменный двухэтажный поезд

Москва14 сен Вести.Между Саратовом и Москвой будет ходить новый фирменный поезд "Огни Саратова", сообщается в канале "Володин Саратов" в мессенджере MAX.

Сегодня в 18.11 впервые из Саратова в Москву отправится фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова". Он будет курсировать ежедневно говорится в публикации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин находится в Саратове с рабочей поездкой. Он, в частности, ознакомился с ходом строительства городского железнодорожного вокзала.

Володин посетил открытый конкорс – надземный крытый пешеходный переход, где установлены шесть эскалаторов и три лифта.

А билеты на пригородные поезда теперь можно купить в терминалах самообслуживания в обновленном северном вестибюле, который также осмотрел спикер Госдумы.

Ожидается, что здание нового железнодорожного вокзала в Саратове будет запущено в эксплуатацию до 30 апреля 2027 года.