Володин о новой современной школе в Саратове: это вложение в будущее страны

Спикер Госдумы Володин посетил новую современную школу в Саратове Володин о новой современной школе в Саратове: это вложение в будущее страны

Москва1 сен Вести.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в День знаний посетил новую школу в Саратове, которая стала одной из самых больших в быстрорастущем микрорайоне города.

Спикер отметил, что развитие государства зависит от того, насколько качественным является образование.

Такие школы позволяют не только создать новые условия и возможности для детей, но и более эффективно передавать учителям эти знания... Эти решения позволят повысить качество образования, а это значит, будет больше инноваций, потому что ребенок, овладевший качественными знаниями, сможет эффективно себя реализовать. Есть прямая взаимосвязь: растет качество знаний, развивается экономика, государство становится сильнее. Это вложение в будущее страны подчеркнул Володин в беседе с ИС "Вести"

В новой школе будут учиться 1,5 тысячи учеников. Для спорта в здании предусмотрели два зала, стадион, волейбольные и баскетбольные площадки. В школе также размещены большой актовый зал, пространства для дополнительных занятий и групп продленного дня. Классы оборудованы для занятий по современным образовательным программам.