Белозеров: в сфере безопасности РЖД действует по обстоятельствам Белозеров: в сфере безопасности мы подстраиваемся под обстоятельства

Москва6 сен Вести.Работа в области безопасности железнодорожного транспорта ведется постоянно, РЖД подстраивается под обстоятельства. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил глава компании Олег Белозеров.

Он сообщил, что каждый день РЖД защищает все элементы инфраструктуры и подвижные составы.

Работа ведется постоянно. Мы постоянно меняемся и подстраиваемся под обстоятельства. Мы безопасны, мы надежны, самое главное, мы работаем каждый день, каждый день и защищаем все элементы нашей инфраструктуры, вокзалы, ну и подвижной состав. Эта работа не прекращается ни на минуту. Все угрозы мы знаем, мы участвуем во всех мероприятиях для того, чтобы перемещаться по железной дороге было безопасно отметил Белозеров

Ранее глава РЖД успокоил пассажиров и отметил, что все железнодорожные объекты находятся под защитой от атак украинских беспилотников.