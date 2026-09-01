Белозеров раскрыл перспективы сотрудничества РЖД с Арменией Белозеров рассказал о перспективах соглашения РЖД с Арменией

Москва1 сен Вести.В РЖД намерены продолжать выполнять взятые на себя обязательства в рамках концессионного соглашения с Арменией, изменения в действиях могут произойти только на уровне правительства. Об этом ИС "Вести" рассказал глава компании Олег Белозеров.

По его словам, РЖД своевременно выполняют обязательства и развивают железные дороги Армении.

Мы развиваем дорогу. Все, что положено делать в отношении управления армянскими железными дорогами, мы делаем. Это закреплено в актах выполненных работ. Соответственно, мы исходим из подписанных соглашений. Мы настроены продолжать нашу работу для того, чтобы работала концессия. Это все-таки договор, две стороны отметил Белозеров

По словам главы компании, в РЖД слышали заявления премьера Армении Никола Пашиняна о необходимости продать концессию третьей стране.

Соответственно, мы заявление слышим. Поскольку, опять же, это договорные отношения, все вопросы прописаны в концессионном соглашении. Мы намерены продолжать качественно выполнять взятые на себя обязательства. Если будут какие-то другие решения, "Российские железные дороги" принадлежат полностью государству, здесь на уровне правительств могут пройти переговоры и, соответственно, могут определяться условия по разным действиям с концессией. Все в рамках договорных обязательств подчеркнул он

Концессионное соглашение было заключено в 2008 году, его стороной также выступает правительство Армении.

В августе текущего года Пашинян заявил, что Армения просит Россию продать концессию на управление железными дорогами третьей стране, которая окажется приемлемой для Еревана и Москвы