Глава РЖД Белозеров назвал российские грузы, необходимые для Армении Глава РЖД: Армения заинтересована в нефтегрузах, зерне и металле из России

Москва1 сен Вести.Ереван заинтересован в получении российских грузов, а концессионное соглашение Российских железных дорог с Арменией - максимально эффективный вариант для развития железнодорожной инфраструктуры этой страны. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава РЖД Олег Белозеров.

Он отметил рост объема перевозок российских грузов в Армению, в том числе через Азербайджан.

Увеличиваются объем перевозок, в том числе и российские грузы пошли через Азербайджан в сторону Армении. То есть если раньше это была замкнутая система, то на сегодняшний момент появились дополнительные возможности по перевозкам именно в Армению. В том числе и большой объем идет со стороны России… Набор традиционный — это нефтегрузы, это зерно, это лес, металл рассказал Белозеров

Концессионное соглашение РЖД с Арменией он назвал максимально эффективным.

Сейчас вопросы могут решаться по-разному, но то, что сделано - это максимально эффективный вариант для развития. Мы постоянно об этом напоминаем, показываем раскладки рассказал глава РЖД

Белозеров не стал комментировать возможные дальнейшие действия властей Армении.

За другую сторону мы не комментируем. Мы со своей стороны крайне щепетильно выполняем все наши договоренности и считаем, что это самое главное — двум сторонам выполнять свои условия по договору. И все вопросы могут быть обсуждены в двустороннем порядке подчеркнул глава РЖД

По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, Россия продолжает работу с Арменией так же, как и раньше, все обязательства исполняются.