Глава Минтранса Никитин: РФ продолжает работу с Арменией как раньше

Глава Минтранса Никитин: Россия работает с Арменией, как и работала Глава Минтранса Никитин: РФ продолжает работу с Арменией как раньше

Москва1 сен Вести.Россия продолжает работу с Арменией как и раньше, все обязательства исполняются. Об этом в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, Москва продолжает работу с Ереваном в рамках закона.

Мы работаем с Арменией, как работали, исполняем все свои обязательства, какие-то озвучки делают они сами периодически. Мы делаем все в соответствии с законом сказал Никитин

Железнодорожная инфраструктура Армении в феврале 2008 года была передана в концессионное управление дочерней структуре РЖД - Южно-Кавказской железной дороге. Соглашение рассчитано на 30 лет и предусматривает возможность его продления еще на десять лет.

В августе Пашинян заявил, что Ереван обращается к Москве с просьбой продать концессию управление железными дорогами третьей стране. По его словам, это необходимо, чтобы Армения не потеряла "историческую возможность интеграции" в международную железнодорожную сеть.

Позднее глава РЖД Олег Белозеров отметил, что в случае изменения или прекращения концессии компания надеется на возврат вложенных инвестиций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также удивился предложением премьер-министра Армении продать концессию.