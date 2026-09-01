В РЖД указали на рост объема перевозок с Арменией Глава РЖД Белозеров заявил о росте объема перевозок с Арменией

Москва1 сен Вести.Глава РЖД Олег Белозеров заявил ИС "Вести" о росте объема грузовых перевозок с Арменией.

Он указал на увеличение потока российских грузов, следующих через Азербайджан в направлении Армении.

Увеличивается объем перевозок, в том числе и российские грузы пошли через Азербайджан в сторону Армении. Если раньше это была замкнутая система, то на сегодняшний момент появились дополнительные возможности по перевозкам именно в Армению. В том числе и большой объем идет со стороны России сообщил Белозеров

Белозеров подчеркнул, что РЖД рассматривает себя как добросовестного и доброжелательного участника концессии, заинтересованного в дальнейшем развитии транспортных коридоров.

Мы хороший, доброжелательный участник этой концессии, потому что условия могут формироваться и внутри Армении, и в том числе при перевозке по российским железным дорогам — сквозные тарифы. То есть мы считаем, что это достаточно большое преимущество. В том числе и помощь, которую оказало наше правительство при восстановлении железных дорог в Армении, мы это помним. В свое время деньги были выделены из российского бюджета, и мы, как специалисты, максимально быстро восстановили это движение заключил он

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения просит Россию продать концессию на управление железными дорогами третьей стране, которая окажется приемлемой для Еревана и Москвы. Министр иностранных дел РФ раскритиковал данное заявление.