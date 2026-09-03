Москва3 сен Вести.Объекты российской железной дороги находятся под защитой от атак беспилотников. Об этом в ответ на вопрос ИС "Вести" заявил глава РЖД Олег Белозеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, пассажиры могут не переживать за свою безопасность.

Объекты под защитой… Пассажиры вообще могут спокойно себя чувствовать. Мы два основных принципа соблюдаем прежде всего: безопасность и надежность. Все элементы будут работать на железной дороге абсолютно безопасно заявил Белозеров

Ранее глава киевского режима заявил о планах сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.