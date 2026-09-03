Глава РЖД: не понимаю, что такое "токсичность" в рамках договорных отношений

Белозеров отреагировал на слова Пашиняна о "токсичности" РЖД в Армении Глава РЖД: не понимаю, что такое "токсичность" в рамках договорных отношений

Москва3 сен Вести.Российские железные дороги (РЖД) продолжают работать в Армении, четко выполняя свои договорные отношения. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава компании Белозеров в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "токсичности" РЖД для его республики.

Само заявление главы правительства Армении руководитель РЖД комментировать не стал.

Я не могу комментировать - тем более слова. Я не очень понимаю, что такое "токсичность" в рамках договорных отношений. У нас есть договор, который мы четко выполняем. Более того, мы выполняем все наши условия в отношении использования дорог, перевозки всех грузов, у нас никаких ограничений нет. Более того, в качестве примера мы приводим работу у нас здесь, в России, у нас грузы движутся практически без ограничений. Поэтому что могут означать слова - я не готов комментировать - я не знаю сказал Белозеров

Он подчеркнул, что РЖД продолжают работать в Армении.

Мы работаем, абсолютно устойчиво, более того - показатели наши улучшаются сказал Белозеров

Ранее глава РЖД сообщил ИС "Вести" о росте объема грузовых перевозок с Арменией.