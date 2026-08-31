Губернатор рассказал, как обеспечивают безопасность в Белгородской области

Глава Белгородской области рассказал о мерах обеспечения безопасности в регионе Губернатор рассказал, как обеспечивают безопасность в Белгородской области

Москва31 авг Вести.В Белгородской области усиливают защиту региона от вражеских атак, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в интервью ИС "Вести".

Совершенствуем системы противовоздушной и противоракетной обороны, выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы – это вражеские беспилотники различных систем, создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидроновым оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки отметил он

Шуваев подчеркнул, что обеспечение безопасности приграничных дорог – одна из главных задач в регионе сегодня.

Стремимся обезопасить маршруты следования общественного транспорта, школьных автобусов, создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров: это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аркитянский и Краснояружский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы рассказал глава Белгородской области

Он добавил, что одна из целей – это минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом.