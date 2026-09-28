Москва28 сен Вести.Восточное направление – одно из важных для РЖД, на сегодняшний момент оно является абсолютным лидером по перевозкам. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он напомнил, что ранее первое место занимал северо-запад – более 160 млн тонн перевозилось на данном направлении.

Восточное направление для нас сейчас является важнейшим… На сегодняшний момент восточное направление – абсолютный лидер. Вся экономика развернулась на Восток. Мы сейчас уверенно говорим о перевозке в 180 млн тонн. Этой цифры в стройке мы достигли в 2024 году. В 2025 году достигли практически рекорда по перевозкам, но и шла донастройка технологических процессов по перевозке. В этом году бьем рекорды – плюс 11% к предыдущему году, более 86 млн тонн мы перевезли в восточном направлении сообщил Белозеров

По словам главы РЖД, ежегодно модернизация Восточного полигона давала прирост.

Также Олег Белозеров рассказал о расширении магистральной сети квантовых коммуникаций РЖД и о тестировании участка будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.