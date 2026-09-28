Москва28 сен Вести.РЖД тестирует участок будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) под динамической нагрузкой поезда "Сапсан".

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он дал оценку деятельности, осуществляемой на испытательном полигоне.

Здесь более полутора тысяч датчиков установлено и характеристик исследуется, набирается эта информация, и коллеги, возвращаясь к себе на производство, осмысливают результат и, естественно, стараются найти новые варианты более совершенных конструкций. Поэтому это такой круг постоянного совершенствования рассказал Белозеров

Ранее он сообщил, что рельсовые плиты для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут служить по 50 лет.