Белозеров рассказал о новых рельсовых плитах для ВСМ Москва - Петербург Белозеров: новые рельсовые плиты для ВСМ Москва - Петербург прослужат 50 лет

Москва22 сен Вести.Рельсовые плиты для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут служить по 50 лет. Об этом ИС "Вести" рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Он добавил, что контроль за состоянием плит будут вести через компьютеры.

Выпускаются плиты, которые будут работать более 40 лет, 50 лет. За ними будет компьютерный контроль. Мы точно будем знать, как каждое изделие будет работать у нас в дороге. Это фантастические новые технологии рассказал Белозеров

Ранее сообщалось, что на принадлежащем к группе компаний "Нацпроектстрой" заводе в Великом Новгороде начали выпуск плит для ВСМ.