Решетников: первые вагоны для ВСМ начнут тестировать в следующем году Тестирование вагонов для ВСМ начнется вместе со строительством магистрали

Москва17 сен Вести.Обкатка и тестирование первых вагонов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) начнется в следующем году одновременно со строительством самой магистрали. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил глава министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он подчеркнул, что вагоны должны технологически соответствовать скоростным требованиям магистрали.

Первые вагоны для ВСМ в следующий год уже пойдут в обкатку, в тестирование одновременно со строительством самой магистрали. Потому что вопрос не в красивом вагоне и не в красивом интерьере, а в том, что под вагоном - тележка, приводы… Понятно, что дизайн тоже важен, но это 2% от всей сложности, которая предстоит, потому что принципиально иной технологический уклад, все-таки скорости 350-400 – это совсем другие параметры рассказал Максим Решетников

Министр также отметил сложность подобных проектов, так как они характеризуются длительными сроками окупаемости, значительными технологическими рисками и ограниченными возможностями привлечения частного капитала.

Мы сейчас реализуем проекты, для которых не всегда хватает частного капитала в экономике, поэтому мы должны грамотно использовать меры поддержки. Часть рисков государство берет на себя, например, по всему заводу, по реконструкции и так далее, предоставлены большие поручительства по линии ВЭБ.РФ. Но это все требует детальных расчетов с банками, с инвесторами, чтобы не получилось так, что на государство, если что, спихнут убытки, а будут прибыли - так их другим. Поэтому мы всегда стараемся грамотно и по-честному работать. И плюс к этому - долгосрочные условия объяснил министр

По его словам, для реализации долгосрочных проектов важны стабильные условия ведения бизнеса – защита прав собственности, инвестиционный климат, трудовое законодательство и реализация национальной модели.

Запуск первой в России ВСМ запланирован на 2028 год. Время в пути по ней между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.