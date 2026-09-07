Москва7 сенВести.Первые вагоны поезда для высокоскоростной магистрали прошли испытания на прочность – для тестирования использовались кузова головного и промежуточного вагонов, сообщили в Минтрансе.
Отмечается, что испытания прошли на площадке завода "Уральские локомотивы".
Кузова головного и промежуточного вагонов установили на тележки, загрузили до эксплуатационной массы и оснастили датчиками, которые фиксировали деформации металла, ускорение и силу удара. Затем их объединили в специальный состав – сплотку. В него локомотивом направляли вагон-боек, постепенно увеличивая силу соударения с шагом 20 тоннговорится в сообщении
Подобные испытания позволяют выяснить, способен ли кузов поглотить энергию удара, не сминая кабину и не деформируя салон. Это обязательный этап сертификации нового поезда.
Ранее кузова уже успешно прошли статические испытания на сжатие и растяжение, добавили в Минтрансе.