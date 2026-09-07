РЖД проверили на прочность первый поезд для ВСМ

Первый поезд для ВСМ проверили на прочность РЖД проверили на прочность первый поезд для ВСМ

Москва7 сен Вести.Первые вагоны поезда для высокоскоростной магистрали прошли испытания на прочность – для тестирования использовались кузова головного и промежуточного вагонов, сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что испытания прошли на площадке завода "Уральские локомотивы".

Кузова головного и промежуточного вагонов установили на тележки, загрузили до эксплуатационной массы и оснастили датчиками, которые фиксировали деформации металла, ускорение и силу удара. Затем их объединили в специальный состав – сплотку. В него локомотивом направляли вагон-боек, постепенно увеличивая силу соударения с шагом 20 тонн говорится в сообщении

Подобные испытания позволяют выяснить, способен ли кузов поглотить энергию удара, не сминая кабину и не деформируя салон. Это обязательный этап сертификации нового поезда.

Ранее кузова уже успешно прошли статические испытания на сжатие и растяжение, добавили в Минтрансе.