Москва26 авгВести.Создание промышленного производства поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) идет согласно графику. Первые серийные поставки запланированы на 2028 год. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр рассказал о деятельности Фонда развития промышленности. Он в том числе финансирует проект по производству поездов для ВСМ.
Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без сбоев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028 году приступить уже к серийным поставкепояснил Алиханов
Производство подвижного состава для ВСМ ведется на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. В промкооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов. Уже сейчас монтаж комплектующих производится на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов.
Усиленный контур уплотнения дверей обеспечит герметичность вагона при движении на скоростях до 400 километров в час. Боковые окна при помощи спецсостава будут вклеены в алюминиевый корпус. Подвижной состав ВСМ будет рассчитан на эксплуатацию в температурном режиме от минус 50 до плюс 75 градусов.
Ранее президент РФ указал, что в стране полным ходом идет строительство первой ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорога будет запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.