Алиханов на встрече с Путиным раскрыл дату поставки первых серийных поездов ВСМ Алиханов: производство поездов ВСМ идет по графику, первые поставки в 2028 году

Москва26 авг Вести.Создание промышленного производства поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) идет согласно графику. Первые серийные поставки запланированы на 2028 год. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр рассказал о деятельности Фонда развития промышленности. Он в том числе финансирует проект по производству поездов для ВСМ.

Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без сбоев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028 году приступить уже к серийным поставке пояснил Алиханов

Производство подвижного состава для ВСМ ведется на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. В промкооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов. Уже сейчас монтаж комплектующих производится на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов.

Усиленный контур уплотнения дверей обеспечит герметичность вагона при движении на скоростях до 400 километров в час. Боковые окна при помощи спецсостава будут вклеены в алюминиевый корпус. Подвижной состав ВСМ будет рассчитан на эксплуатацию в температурном режиме от минус 50 до плюс 75 градусов.

Ранее президент РФ указал, что в стране полным ходом идет строительство первой ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорога будет запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.