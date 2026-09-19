Выпуск плит для ВСМ Москва – Петербург начали в Великом Новгороде В Великом Новгороде начали производство плит для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Москва19 сен Вести.Завод в Великом Новгороде начал производство плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет в MAX губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Отмечается, что предприятие принадлежит группе компаний "Нацпроектстрой".

В Великом Новгороде начали выпускать плиты для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург… Год назад с Андреем Сергеевичем заложили первый камень, а сегодня уже стартовало серийное производство говорится в сообщении

По словам Дронова, на предприятии планируют создать 900 рабочих мест. Готовые материалы будут отправлять по железной дороги прямо на участки, где строится ВСМ.