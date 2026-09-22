Никитин оценил новый завод по выпуску рельсовых плит для ВСМ Глава Минтранса Никитин рассказал о новых рельсовых плитах для ВСМ

Москва22 сен Вести.В минувшие выходные министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил открывшийся в Великом Новгороде первый в России завод по выпуску рельсовых плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Комментарий об изделиях, которые будут производиться на заводе, глава Минтранса дал информационной службе "Вести".

Верхняя плита – высокотехнологичная умная плита, которая позволит обеспечить, во-первых, безопасность движения, во-вторых те скорости, которые заложены в высокоскоростную магистраль. Самое главное – эта плита собирает информацию о себе, о движении сказал Никитин

Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что завод в Великом Новгороде начал производство плит для высокоскоростной магистрали. По словам Дронова, на предприятии планируют создать 900 рабочих мест. Готовые материалы будут отправлять по железной дороге прямо на участки, где строится ВСМ.