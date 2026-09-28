Белозеров: объем погрузки нефтяных грузов сильно различается в течение недели Белозеров: объем нефтяных грузов даже в течение недели сильно различается

Москва28 сен Вести.Объем погрузки нефтяных грузов для перевозки по железной дороге сильно различается в течение недели. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, российские железные дороги оперативно реагируют на нужды нефтяников.

Перевозка нефтяных грузов – даже в течение недели объем погрузки сильно различается в зависимости от обстоятельств. Мы очень быстро реагируем на все нужды наших нефтяников. Работа железной дороги в обычное время – это план, небольшие отклонения по традиционным направлениям. Вот сейчас мы работаем по всем элементам в режиме онлайн практически отметил Белозеров

Также в интервью глава РЖД сообщил, в частности, что в РЖД тестируют участок будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) под динамической нагрузкой поезда "Сапсан".