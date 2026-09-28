Москва28 сенВести.Российские железные дороги достигли рекордных показателей по перевозке зерна – прежде всего на экспорт. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Рекордные показатели глава РЖД объясняет возросшим удобством железнодорожных перевозок для грузоотправителей.
У нас абсолютные рекорды по перевозке зерна. Прежде всего на экспорт, где мы выросли в несколько раз… Стала более удобной услуга Российских железных дорог, и изменились потоки. Когда меняется поток, грузоотправитель выбирает вид транспорта, который ему более удобенсообщил глава РЖД
Также Олег Белозеров рассказал, благодаря чему Российским железным дорогам удалось стать удобным и востребованным логистическим партнером для аграриев.