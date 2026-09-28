Белозеров: РЖД стали ключевым логистическим партнером для аграриев Белозеров о смене логистики: РЖД открыли 175 новых станций для работы с зерном

Москва28 сен Вести.Благодаря повышению гибкости и расширению инфраструктуры Российские железные дороги стали удобным и востребованным логистическим партнером для аграриев. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В целях оптимизации перевозок зерна РЖД ввели в эксплуатацию 175 новых станций, предназначенных для работы с продуктом.

Мы стали более удобными и расширили спектр нашего предложения. Мы очень гибкие – открыли дополнительно 175 станций для того, чтобы можно было работать с зерном. Урожай в этом году тоже, нам кажется, будет рекордным. Минсельхоз это знает лучше. По нашим цифрам, мы идем с серьезным приростом. И очень благодарны нашим аграриям, что они нашу железнодорожную услугу заметили и используют более активно сказал Белозеров

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 1990-х годов осуществила поставку партии зерна в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана.