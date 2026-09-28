Белозеров: грузооборот РЖД в этом году вырос, но погрузка просела Белозеров: РЖД наращивают грузооборот, несмотря на колебания объемов погрузки

Москва28 сен Вести.Компания "Российские железные дороги", несмотря на небольшое снижение объемов погрузки, успешно адаптировалась к высокой волатильности рынка и перестроила логистику, что позволило увеличить грузооборот и обеспечить финансовую стабильность, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он пояснил, что грузоперевозки остаются приоритетом РЖД. В условиях нестабильности компания отказалась от жесткого долгосрочного планирования в пользу гибких алгоритмов. Это позволяет оперативно подстраиваться под меняющиеся объемы грузопотоков, обеспечивая бесперебойную логистику даже при высокой динамике рынка.

На начало года мы немножко просели по погрузке и, начиная с марта, начали восполнять. В марте пошел серьезный рост. Причем у нас есть несколько показателей. Это погрузка грузов и грузооборот. Грузооборот — это погрузка, умноженная на количество километров. Чем они отличаются, тоже важно понимать, что один и тот же груз может ехать в зависимости от обстоятельств в разные направления. Если груз шел в одном направлении и изменяет свое направление, значит, нам нужно перестроить всю свою производственную цепочку. Нам нужно переместить локомотивы, локомотивные бригады, ремонты и многие другие элементы - те, которые должны обеспечить перевозку грузов рассказал глава РЖД

Анализ результатов за восемь месяцев демонстрирует определенную волатильность показателей, отметил он. Несмотря на незначительное отставание по объему погрузки, РЖД фиксирует рост грузооборота.

На сегодняшний момент погрузку мы немножко не добираем, где-то 0,6%, но по грузообороту к предыдущему году мы выросли. Почему? Потому что внешние условия дали финансовую возможность везти груз на дальние расстояния. Соответственно, деньги мы зарабатываем на грузообороте, и для нас это хороший показатель, хоть и сложный, но хороший. По грузам тоже ситуация в течение года складывалась по-разному заявил Белозеров

Ранее он рассказал, что соглашения с Казахстаном, в том числе в сфере цифровизации, ускоряют процессы перевозок через границу.