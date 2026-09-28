Двухэтажные поезда и новые технологии: в РЖД повышают качество перевозок Белозеров: зафиксирован рост пассажиропотока на скоростных и двухэтажных поездах

Москва28 сен Вести.Для повышения качества и объемов пассажирских перевозок в РЖД внедряют скоростные и двухэтажные подвижные составы, адаптируясь к растущему спросу и обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он рассказал, что россияне стали больше путешествовать по стране, и поэтому в РЖД реализуют стратегии по оптимизации и расширению логистических мощностей компании.

Прежде всего, это скоростные и двухэтажные поезда, которые тоже в цифрах сразу же показывают, что эта услуга востребована. Скоростные поезда — прирост составил более 7%, а двухэтажные — более 20%. Используем двухэтажные поезда на тех маршрутах, где большое количество пассажиров, ставим рекорды, сдвоенные, двухэтажные поезда в режиме дневного поезда ставим, что удобно. И именно эти элементы создают возможность комфорта. Поэтому видим, что в этом году пассажиры возвращаются на традиционные маршруты, объемы растут, мы подстраиваемся, в том числе и с учетом покупки новых вагонов, нового подвижного состава рассказал глава РЖД

Он также заверил, что в зимний период движение поездов будет осуществляться в штатном режиме: в РЖД полностью завершили подготовку к холодам, гарантируют пассажирам высокий уровень комфорта и бесперебойность перевозок.

К зиме готовимся. Работа ведется планово. Точно могу сказать, что все элементы будут готовы вовремя и в срок, на высочайшем уровне, безопасность, а самое главное, комфорт, мы точно обеспечим рассказал Белозеров

Ранее СМИ сообщали, что вагоны поездов дальнего следования, которые сейчас выходят на линии с производства или после ремонта, оснащаются табличками со шрифтом Брайля, что позволит слабовидящим пассажирам лучше ориентироваться в вагонах.