РЖД: все пассажирские поезда в России оснастят табличками со шрифтом Брайля

Слабовидящим станет легче путешествовать по России на поездах РЖД: все пассажирские поезда в России оснастят табличками со шрифтом Брайля

Москва16 сен Вести.Вагоны поездов дальнего следования, которые сейчас выходят на линии с производства или после ремонта, оснащаются табличками со шрифтом Брайля, что позволит слабовидящим пассажирам лучше ориентироваться в вагонах, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ОАО "РЖД".

Все пассажирские вагоны дальнего следования новой постройки, а также проходящие капитально-восстановительный ремонт, оснащаются табличками с информацией, продублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля рассказали в компании

Сейчас в парке АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") свыше 80% поездов, оснащенных такими табличками. Также они есть во всех поездах "Сапсан", "Ласточка", "Финист", "Зарянка", "Скворец", "Орлан" и других электропоездах.

Таблички размещают в местах, где пассажиру с нарушением зрения может понадобиться информация о расположении приборов и устройств управления: тревожной кнопки вызова проводника, панели управления климатом, розеток и выключателей, двери купе и санузла для инвалидов, аварийных выходов.