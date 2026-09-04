В Литве на информтабло электрички появились сообщения на русском языке

Надписи на русском языке появились на информтабло в литовской электричке В Литве на информтабло электрички появились сообщения на русском языке

Москва4 сен Вести.Русскоязычные сообщения начали транслироваться на табло электропоезда, курсирующего по маршруту Вильнюс — Марцинконис. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Литва.

На экране в вагоне отображались дата — пятница, 4 сентября 2026 года — и уведомление о следующей остановке на русском языке.

В железнодорожной компании LTG Link связали произошедшее с ошибкой персонала и извинились перед пассажирами.

Перевозчик пояснил, что на одном из старейших составов информационную систему запустили с заводскими настройками, предусматривавшими использование русского языка.

Ранее политолог и публицист Юрий Светов заявлял, что Латвия вместе со своими соседями Литвой и Эстонией отгораживаются от привлекательности российского образа жизни, проводя русофобскую политику.