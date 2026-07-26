В Японии увеличилось количество вывесок на русском языке SHOT: в Японии заметили рост числа вывесок на русском языке

Москва26 июл Вести.В Японии выросло число вывесок на русском языке на фоне наплыва российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что вывески с надписями на русском заметили туристы в Токио, Тояме и других городах. Переводятся не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Среди необычных предупреждений, которые приводятся в публикации, просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей.

Подчеркивается, что за первые шесть месяцев 2026 года Японию посетили 104,4 тысячи россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

25 июля депутат японской правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки призвал активизировать двустороннее экономическое взаимодействие между Японией и РФ.