Товарооборот России и Японии в мае возрос на 5,76% и превысил $666 млн

Объем товарооборота России и Японии превысил $666 млн Товарооборот России и Японии в мае возрос на 5,76% и превысил $666 млн

Москва17 июн Вести.Объемы взаимной торговли между Японией и Россией в мае 2026 года увеличились на 5,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и преодолели отметку в 666 миллионов долларов.

Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные японского Министерства финансов.

Совокупная стоимость коммерческих операций между странами достигла порядка 666,8 миллиона долларов, отмечается в публикации.

Согласно сведениям Минфина, объемы ввоза российских товаров в Японию за год увеличились на 3,4%. Встречный экспорт японской продукции на российский рынок вырос на 11,8% относительно мая 2025 года.

В статье отмечается, что ключевым фактором роста экспорта стал автомобильный сектор. Так, в мае поставки японских легковых машин в РФ возросли на 13,2% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Япония значительно увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в апреле 2026 года - до 29,5%. Доля российского газа в общем объеме импорта достигла 10,68%.